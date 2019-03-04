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  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
  • Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe

Produkcja zakończona

Philips AventNiplette™

SCF152/02

4
| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt
Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe
Niplette™ pomaga mamom karmiącym piersią z płaskimi lub wklęsłymi brodawkami sutkowymi. To wyjątkowy i rewolucyjny przyrząd do bezoperacyjnej korekcji. Jest łatwy w użyciu i zapewnia trwałe rezultaty. Efekt korekcji można uzyskać już po kilku tygodniach stosowania.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

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Rezultaty potwierdzone klinicznie*

Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe

  • Bezoperacyjne rozwiązanie

  • Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki

  • 2 nakładki Niplette i 2 wkładki laktac.

Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe

Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe

Problem wklęsłych lub płaskich brodawek sutkowych, który często wywołuje stres i utrudnia karmienie piersią, dotyczy ok. 10% kobiet. Po przystawieniu dziecka do piersi jego ssanie powinno wyciągnąć sutek. W przypadku problemów można skorzystać z prostego, komfortowego rozwiązania — nakładki Niplette™. Urządzenie to umożliwia kobietom z płaskimi lub wklęsłymi brodawkami wygodne karmienie piersią bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych zabiegów chirurgicznych*. Nakładka składa się z przezroczystego pojemnika w kształcie naparstka z uszczelką przymocowanego do zaworu i tłoka strzykawki.

Najlepiej stosować przed zajściem w ciążę lub w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży.

Niplette należy stosować przed zajściem w ciążę i nosić przez osiem godzin na dobę — w dzień lub w nocy*. Jeśli piersi nie są zbyt wrażliwe, można również korzystać z urządzenia przez pierwsze sześć miesięcy ciąży, co pozwoli uzyskać trwałą korekcję. Po narodzinach dziecka można używać Niplette przez kilka minut przed każdym karmieniem. Nakładka wyciągnie brodawkę sutkową, umożliwiając dziecku łatwe przysysanie się do piersi i ułatwiając karmienie piersią w ciągu pierwszych kilku dni po porodzie. Po zakończeniu karmienia piersią efekt korekcji może się cofnąć. W takim przypadku można wrócić do doraźnego stosowania Niplette.

Prosta obsługa

Prosta obsługa

Załóż pojemnik na otoczkę brodawki sutkowej i przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką naciśnij na tłok 5-mililitrowej strzykawki, aby zlikwidować próżnię i wyciągnąć brodawkę. Możesz kontrolować siłę zasysania. Po wyciągnięciu sutka odłącz strzykawkę od zaworu, a Niplette dyskretnie schowaj pod biustonoszem. Zalecamy stosowanie nakładki jeszcze przed zajściem w ciążę*.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

3
2

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt na 100% splňuje účel.

Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkcnost, vhodný již během těhotenství

[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. D. McGeorge, FRCS (Plast), „The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples”, British Journal of Plastic Surgery (1994 r.) nr 47, str. 46–49

  2. Ten punkt zawiera opinie konsumentów na temat produktu. Firma Philips nie bierze odpowiedzialności za treści wprowadzone przez konsumentów w tej sekcji, w związku z czym wszelkie informacje i/lub porady techniczne dotyczące użytkowania produktu nie stanowią oficjalnych danych firmy Philips.