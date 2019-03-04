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Produkcja zakończona
SCF395/31
SCF397/31
SCF396/31
SCF297/05
SCF391/11
Bezoperacyjne rozwiązanie
Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki
2 nakładki Niplette i 2 wkładki laktac.
Problem wklęsłych lub płaskich brodawek sutkowych, który często wywołuje stres i utrudnia karmienie piersią, dotyczy ok. 10% kobiet. Po przystawieniu dziecka do piersi jego ssanie powinno wyciągnąć sutek. W przypadku problemów można skorzystać z prostego, komfortowego rozwiązania — nakładki Niplette™. Urządzenie to umożliwia kobietom z płaskimi lub wklęsłymi brodawkami wygodne karmienie piersią bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych zabiegów chirurgicznych*. Nakładka składa się z przezroczystego pojemnika w kształcie naparstka z uszczelką przymocowanego do zaworu i tłoka strzykawki.
Niplette należy stosować przed zajściem w ciążę i nosić przez osiem godzin na dobę — w dzień lub w nocy*. Jeśli piersi nie są zbyt wrażliwe, można również korzystać z urządzenia przez pierwsze sześć miesięcy ciąży, co pozwoli uzyskać trwałą korekcję. Po narodzinach dziecka można używać Niplette przez kilka minut przed każdym karmieniem. Nakładka wyciągnie brodawkę sutkową, umożliwiając dziecku łatwe przysysanie się do piersi i ułatwiając karmienie piersią w ciągu pierwszych kilku dni po porodzie. Po zakończeniu karmienia piersią efekt korekcji może się cofnąć. W takim przypadku można wrócić do doraźnego stosowania Niplette.
Załóż pojemnik na otoczkę brodawki sutkowej i przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką naciśnij na tłok 5-mililitrowej strzykawki, aby zlikwidować próżnię i wyciągnąć brodawkę. Możesz kontrolować siłę zasysania. Po wyciągnięciu sutka odłącz strzykawkę od zaworu, a Niplette dyskretnie schowaj pod biustonoszem. Zalecamy stosowanie nakładki jeszcze przed zajściem w ciążę*.
4.0
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
Pája21
04/03/2019
Česká republika
Część promocji
Produkt na 100% splňuje účel.
Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™
Miiisaaa
02/03/2019
Česká republika
Część promocji
Funkcnost, vhodný již během těhotenství
[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™
spetrjd
27/02/2019
Česká republika
Część promocji
Funguje jak má
Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF152/01 Niplette™
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
D. McGeorge, FRCS (Plast), „The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples”, British Journal of Plastic Surgery (1994 r.) nr 47, str. 46–49
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