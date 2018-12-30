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Produkcja zakończona
2 szt.
Muszle laktacyjne Philips Avent (niewentylowane) zbierają nadmiar pokarmu w trakcie karmienia lub korzystania z laktatora.
Wentylowane muszle chronią podrażnione lub pęknięte brodawki sutkowe i przyspieszają ich leczenie. Delikatny nacisk zapobiega powstawaniu obrzęków, a otwory zapewniają przepływ powietrza.
4.8
z 5
81
Opinie
99%
poleca ten produkt
MartaN
30/12/2018
Polska
Polecam z całego serca!
Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Julia07
27/12/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny i dostosowany do potrzeb karmiących mam
Rewelacja szczegolnie na krótko po porodzie kiedy laktacja jeszcze się nie ustabilizowala i piersi są czesto przepełnione i bolesne. Położna doradzala mi żeby zakładać muszelki codziennie. Ten produkt poleciłam już znajomej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Kasia91
27/11/2018
Polska
Super
Polecam Philips Avent Zestaw Silikonowe Muszle Laktacyjne ułatwiły mi bardzo karmienie piersią z czym miałam bardzo duży problem przez wklęskę brodawki,dzięki nim już się nie stresuje tak jak kiedyś.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
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