Zestaw muszli AVENT to dla karmiącej mamy (zwłaszcza tej będącej na początku “mlecznej drogi”) prawdziwy strzał w dziesiątkę. W zestawie znajdują się muszle z dwoma rodzajami nakładek: bez otworków - do zbierania mleka i z otworkami - do wietrzenia brodawek. Przez pierwsze 2-3 tygodnie po porodzie muszle były dla mnie naprawdę nieocenione, np. kiedy wkładki bawełniane nie nadążały ze zbieraniem pokarmu i przeciekały, poza tym nieodpowiednie jednorazowe wkładki mogą dodatkowo przyczyniać się do podrażniania i tak już bardzo wrażliwych brodawek, a nawet powodować powstawanie grzybicy. I chociaż zbieranie pokarmu to dodatkowy atut muszli to mają one przede wszystkim za zadanie pomagać w gojeniu podrażnionym/poranionym brodawkom, a trzeba podkreślić że robią to naprawdę świetnie. Jeśli brodawki są poranione to trzeba je WIETRZYĆ by ułatwić im szybkie gojenie - wówczas albo trzeba chodzić z biustem "na wierzchu” (co bywa kłopotliwe zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy same w domu) albo zainwestować w muszle AVENT. Dzięki muszlom brodawki natomiast nie tylko "oddychają”, bo muszle również lekko masują napięte od pokarmu piersi i naturalnie "odciągają” nadmiar mleka, chroniąc nas przed zastojami. Świetna sprawa. Czy warto zainwestować? Tak, według mnie warto - bo dzięki muszlom zbierzemy nadmiar pokarmu, zapobiegniemy bolesnym ranom brodawek oraz wesprzemy ich regenerację i możemy sobie tylko wyobrażać o ile gorzej przebiegał by ten proces pod nieustannie mokrymi kompresami z wkładek laktacyjnych.