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Produkcja zakończona

Philips AventZestaw muszli laktacyjnych

SCF157/02

4.8
| (81) Opinie | 99% poleca ten produkt
Komfort i ochrona
Supermiękkie muszle laktacyjne Philips Avent SCF157/02 nosi się w biustonoszu w celu ochrony brodawek sutkowych przed otarciami i wchłaniania wyciekającego pokarmu.
Poznaj wszystkie korzyści
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Wygodne muszle laktacyjne

Komfort i ochrona

  • 2 szt.

Absorbują resztki pokarmu

Muszle laktacyjne Philips Avent (niewentylowane) zbierają nadmiar pokarmu w trakcie karmienia lub korzystania z laktatora.

Pomagają łagodzić obrzmienie piersi

Ochrona podrażnionych brodawek

Wentylowane muszle chronią podrażnione lub pęknięte brodawki sutkowe i przyspieszają ich leczenie. Delikatny nacisk zapobiega powstawaniu obrzęków, a otwory zapewniają przepływ powietrza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

81

Opinie

99%

poleca ten produkt

2
1

30/12/2018

Polska

Polska

Polecam z całego serca!

Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

27/12/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny i dostosowany do potrzeb karmiących mam

Rewelacja szczegolnie na krótko po porodzie kiedy laktacja jeszcze się nie ustabilizowala i piersi są czesto przepełnione i bolesne. Położna doradzala mi żeby zakładać muszelki codziennie. Ten produkt poleciłam już znajomej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

27/11/2018

Polska

Polska

Super

Polecam Philips Avent Zestaw Silikonowe Muszle Laktacyjne ułatwiły mi bardzo karmienie piersią z czym miałam bardzo duży problem przez wklęskę brodawki,dzięki nim już się nie stresuje tak jak kiedyś.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Ten punkt zawiera opinie konsumentów na temat produktu. Firma Philips nie bierze odpowiedzialności za treści wprowadzone przez konsumentów w tej sekcji, w związku z czym wszelkie informacje i/lub porady techniczne dotyczące użytkowania produktu nie stanowią oficjalnych danych firmy Philips.