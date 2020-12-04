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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Niezbędny komfort
6–18 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.
Nasz bezpieczny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie smoczka z ust dziecka w dowolnym momencie. Jest odpowiedni nawet dla małych rączek!
4.8
z 5
85
Opinie
100%
poleca ten produkt
Gorzata80
04/12/2020
Polska
Uwielbiamy te smoczki
Smoczki Avent przypadły do gustu synkowi od urodzenia lubimy te wesołe buźki przezroczysta obwódkę i wycięcie pod nosek
Zalety
Kolor kształt
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF182/24 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF182/24 Smoczek z serii Classic +
MamaFilipka30
15/08/2016
Polska
Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia
jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
magdalena0712
15/08/2016
Polska
Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia
jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Marka smoczków nr 1 na świecie
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Producent Roku 2014