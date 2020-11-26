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  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
  • Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka

Philips AventSmoczek z serii Classic +

SCF169/43

4.9
| (126) Opinie | 98% poleca ten produkt
Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
Smoczek Philips Avent Classic + pomoże Twojemu maleństwu uspokoić się o każdej porze dnia. Ten miękki smoczek ortodontyczny został opracowany z myślą o naturalnym rozwoju jamy ustnej i jest dostępny w różnych kolorach.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Smoczek z jasnymi, kolorowymi rysunkami

Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka

  • Niezbędny komfort

  • 0–6 miesięcy

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*

9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*

Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

126

Opinie

98%

poleca ten produkt

2

26/11/2020

Polska

Polska

Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.

Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.

Zalety

bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach

Wady

brak wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

14/04/2016

Polska

Polska

Super

Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

14/04/2016

Polska

Polska

Super

Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Marka smoczków nr 1 na świecie

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  3. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju

  4. Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.

  5. Producent Roku 2014