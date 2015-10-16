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Produkcja zakończona
Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
Smoczek Philips Avent Classic + pomoże Twojemu maleństwu uspokoić się o każdej porze dnia. Ten miękki smoczek ortodontyczny został opracowany z myślą o naturalnym rozwoju jamy ustnej i jest dostępny w różnych kolorach.
Niezbędny komfort
0–6 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Paulisa0172
16/10/2015
Polska
Świetny smoczek
Godny polecenia smoczek, oprócz jakości wykonania, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie za bardzo rozbudowana część przylegająca do buzi dziecka, otworki wentylacyjne, najlepsze na początek. U nas nie zaburzyły ssania piersi.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF170/21 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF170/21 Smoczek z serii Classic +
margo77
02/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Podoba się dzieciom.
Moja córka łatwo go odnajduje nawet w nocy. Jest łatwy w utrzymaniu czystości.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF170/20 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF170/20 Smoczek z serii Classic +
Karina1982
07/10/2015
Polska
Fantastyczny smoczek dla mojego Dziecka
Produkt w 100% spełnia moje oczekiwania. Wygląd to bez wątpienia jego podstawowy atut. Dodatkowo mam wrażenie, że spośród kilku modeli mój Bobas lubi go najbardziej :) może to tylko moje odczucie subiektywne, jednak najważniejsze, że córunia uspokaja się i jest zadowolona podczas jego użytkowania. Z poprzednim egzemplarzem miałam kłopot i zmuszona byłam go reklamować. Smoczek firmy Avent wydaje się być o wiele trwalszy. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF170/20 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF170/20 Smoczek z serii Classic +
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Marka smoczków nr 1 na świecie
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Producent Roku 2014
Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.