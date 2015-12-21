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Produkcja zakończona
Ukojenie i przepływ powietrza
0–6 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Skóra, zwłaszcza dziecka, musi oddychać. Nasza tarcza ma sześć otworów zapewniających dodatkowy przepływ powietrza, co zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.
Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
4.9
z 5
25
Opinie
96%
poleca ten produkt
Asia33
21/12/2015
Polska
Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią
Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow
kakola
07/12/2015
Polska
wygodny, kolorowy smok :)
super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/18 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/18 Smoczki Freeflow
ankot8
02/10/2015
Polska
Najlepsze, najładniejsze smoczki.
Wybraliśmy smoczki Avent Fashion. Ale nie był to tylko i wyłącznie nasz wybór. Są to smoczki, które najbardziej odpowiadają naszej Małej Marcelince
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Marka smoczków nr 1 na świecie
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.
Producent Roku 2014