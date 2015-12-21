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  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry

Philips AventSmoczki Freeflow

SCF172/12

4.9
| (25) Opinie | 96% poleca ten produkt
Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
Smoczek Philips Avent Freeflow zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dzięki 6 otworom w tarczy skóra Twojego maleństwa może lepiej oddychać i jest narażona na mniej podrażnień. Ten miękki smoczek ortodontyczny został opracowany z myślą o naturalnym rozwoju jamy ustnej.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Dodatkowe otwory pozwalają skórze oddychać

Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry

  • Ukojenie i przepływ powietrza

  • 0–6 miesięcy

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 1 sztuka w opakowaniu

Dodatkowe otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Dodatkowe otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Skóra, zwłaszcza dziecka, musi oddychać. Nasza tarcza ma sześć otworów zapewniających dodatkowy przepływ powietrza, co zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.

9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*

9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*

Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

25

Opinie

96%

poleca ten produkt

4
2
1

21/12/2015

Polska

Polska

Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow

07/12/2015

Polska

Polska

wygodny, kolorowy smok :)

super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/18 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/18 Smoczki Freeflow

02/10/2015

Polska

Polska

Najlepsze, najładniejsze smoczki.

Wybraliśmy smoczki Avent Fashion. Ale nie był to tylko i wyłącznie nasz wybór. Są to smoczki, które najbardziej odpowiadają naszej Małej Marcelince

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF172/15 Smoczki Freeflow

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Marka smoczków nr 1 na świecie

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  3. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju

  4. Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.

  5. Producent Roku 2014