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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Niezbędny komfort
0–6 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.
4.9
z 5
126
Opinie
98%
poleca ten produkt
Sylviskum
26/11/2020
Polska
Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.
Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.
Zalety
bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach
Wady
brak wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
MartakIga
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Aneta1984
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Marka smoczków nr 1 na świecie
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.
Producent Roku 2014