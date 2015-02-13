Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
0–3 mies.
Bez bisfenolu A
Płaskie smoczki Philips Avent w kształcie kropli opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Spełniają te wymagania, nawet jeśli smoczek obróci się w buzi.
Smoczek silikonowy Philips Avent nie ma smaku ani nie wydziela zapachu, dzięki czemu dziecko chętniej go zaakceptuje. Materiał silikonowy jest gładki, przezroczysty, łatwy w czyszczeniu i nie lepi się. Smoczek jest trwały i w miarę upływu czasu nie zniekształca się ani nie ulega przebarwieniom.
Utrzymuje smoczek w czystości
4.6
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF176/21 Smoczki na noc
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF176/21 Smoczki na noc
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF176/21 Smoczki na noc
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF176/21 Smoczki na noc
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF176/20 Suzete de noapte
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF176/20 Suzete de noapte
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Nie zawiązuj smoczka wokół szyi dziecka, gdyż grozi to uduszeniem.
9 na 10 niemowląt akceptuje smoczek Philips Avent (badanie internetowe z udziałem 100 mam, Wielka Brytania 2012)