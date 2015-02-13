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  • Świecą w ciemności, bez bisfenolu A
  • Świecą w ciemności, bez bisfenolu A
  • Świecą w ciemności, bez bisfenolu A
  • Świecą w ciemności, bez bisfenolu A

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczki na noc

SCF176/21

4.6
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
Świecą w ciemności, bez bisfenolu A
Miękkie, symetryczne smoczki ortodontyczne firmy Philips Avent opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Wszystkie smoczki firmy Philips Avent są wykonane z silikonu, nie mają smaku ani zapachu. Kolory smoczków mogą ulec zmianie.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Smoczek z uchwytem świecącym w ciemności

Świecą w ciemności, bez bisfenolu A

  • 3–6m

  • Bez bisfenolu A

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Ortodontyczny, symetryczny i miękki smoczek

Płaskie smoczki Philips Avent w kształcie kropli opracowano z dbałością o naturalny rozwój podniebienia, zębów i dziąseł dziecka. Spełniają te wymagania, nawet jeśli smoczek obróci się w buzi.

Przyjazne smoczki silikonowe

Przyjazne smoczki silikonowe

Smoczek silikonowy Philips Avent nie ma smaku ani nie wydziela zapachu, dzięki czemu dziecko chętniej go zaakceptuje. Materiał silikonowy jest gładki, przezroczysty, łatwy w czyszczeniu i nie lepi się. Smoczek jest trwały i w miarę upływu czasu nie zniekształca się ani nie ulega przebarwieniom.

Osłonka ochronna na zatrzask

Osłonka ochronna na zatrzask

Utrzymuje smoczek w czystości

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF176/21 Smoczki na noc

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF176/21 Smoczki na noc

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF176/21 Smoczki na noc

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF176/20 Suzete de noapte

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF176/20 Suzete de noapte

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Nie zawiązuj smoczka wokół szyi dziecka, gdyż grozi to uduszeniem.

  2. 9 na 10 niemowląt akceptuje smoczek Philips Avent (badanie internetowe z udziałem 100 mam, Wielka Brytania 2012)