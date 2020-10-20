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Smoczki
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Philips Avent Smoczki Freeflow
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SCF178/23
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Instrukcja obsługi
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Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Jak odstawić smoczki Philips Avent
Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?
Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?
Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?
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