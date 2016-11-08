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  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
  • Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczki Freeflow

SCF178/27

4.9
| (33) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry
Smoczek Philips Avent Freeflow zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dzięki 6 otworom w zakrzywionej tarczy skóra Twojego maleństwa może lepiej oddychać i jest narażona na mniej podrażnień. Ten miękki smoczek ortodontyczny został opracowany z myślą o naturalnym rozwoju jamy ustnej.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Dodatkowe otwory pozwalają skórze oddychać

Zbawienne działanie powietrza dla delikatnej skóry

  • Ukojenie i przepływ powietrza

  • 6–18 miesięcy

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

Dodatkowe otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Dodatkowe otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Skóra, zwłaszcza dziecka, musi oddychać. Nasza tarcza ma sześć otworów zapewniających dodatkowy przepływ powietrza, co zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

33

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

08/11/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku

Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow

25/04/2016

Polska

Polska

Avent i kropka.

Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow

02/10/2015

Polska

Polska

Dobry smoczek

Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Marka smoczków nr 1 na świecie

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  3. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju

  4. Producent Roku 2014