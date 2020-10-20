ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Philips Avent SCF195/06 Classic pacifier

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Philips AventSCF195/06 Classic pacifier

SCF195/06

Philips Avent SCF195/06 Classic pacifier

Produkcja zakończona

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 226.1 kB
  • 20 October 2020

Często zadawane pytania