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Produkcja zakończona
Niezbędny komfort
6–18 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.
Nasz bezpieczny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie smoczka z ust dziecka w dowolnym momencie. Jest odpowiedni nawet dla małych rączek!
Nagrody
4.8
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
MamiZuzulki
12/10/2015
Polska
Smoczek jest super.
Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF197/22 Duda varalica Classic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF197/22 Duda varalica Classic
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Marka smoczków nr 1 na świecie
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Producent Roku 2014