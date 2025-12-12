Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Wyjątkowo miękki i elastyczny
6–18 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Wrażliwa skóra wymaga wyjątkowej troski. Nasza technologia tarczy sprawia, że smoczek wygodnie dopasowuje się do naturalnych krzywizn twarzy dziecka. Dzięki temu ogranicza ślady i podrażnienia na skórze.
Nasza zaokrąglona tarcza minimalizuje nacisk, pozwalając dziecku na przyjemniejsze korzystanie ze smoczka, delikatniejsze dla jego policzków.
Zapytaliśmy mamy, jak ich maluchy reagują na nasze teksturowane silikonowe smoczki. Średnio 98% odpowiedziało, że ich dziecko akceptuje smoczki Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air.
Nagrody
4.9
z 5
345
Opinie
99%
poleca ten produkt
Eliza461
12/12/2025
Polska
Jeden z lepszych smoczków dla noworodka
Używam smoczków Philips Avent Ultra Air (girl) 0–6 m u mojego maluszka i bardzo się sprawdzają. Są lekkie i przewiewne, a otworki w tarczy pomagają skórze wokół ust oddychać, co dla nas jest dużym plusem — nie ma zaczerwienień ani podrażnień, nawet przy dłuższym używaniu. Mója córeczka łatwo je akceptuje, a ich kształt i miękkość wydają się idealnie dopasowane do tej pierwszej fazy życia. Dwie sztuki w opakowaniu to praktyczne rozwiązanie bo mam zawsze zapas. Moja córka go pokochała i ja również.
Zalety
* jakośc, działanie, mały rozmiar
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek
Eliza461
12/12/2025
Polska
Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m)
Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m) Używam smoczków Philips Avent Ultra Soft u mojej coreczki ijestem z nich naprawdę zadowolona. W porównaniu z wcześniejszymi modelami, ten jest wyjątkowo miękki i delikatny, co widać od pierwszego przyłożenia. Mója córeczka chętnie po niego sięga i uspokaja się szybciej niż przy innych smoczkach, które mieliśmy wcześniej. Smoczek dobrze trzyma kształt, a materiał jest przyjemny w dotyku i nie podrażnia skóry wokół ust. Lubię, że jest dobrze dopasowany do wieku dziecka ani za duży, ani za mały. Codzienne czyszczenie nie sprawia problemów. Dodatkowo fajnie wygląda więc cieszy oko mamy i malucha.
Zalety
* wygląd, jakość, wykonanie
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek
Beata 182
08/08/2024
Polska
Najlepsze smoczki!!
Moje ulubione smoczki przy 3 dzieci miałam okazję przetestować kilkanaście rodzaji, żadne nie podpasowały mi tak jak te, :) kształt jakość najwyższej jakości, przepiękne wzory po święcoce w ciemnośći :)
Zalety
Wygodny, precyzyjny kształt, jakość
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Produkt opracowany we współpracy ze specjalistami i mamami
Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016/2017 w USA pokazują, że smoczek Philips Avent Ultra Air i Ultra Soft o karbowanej powierzchni jest akceptowany średnio w 98% przypadków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Marka smoczków nr 1 na świecie
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
85% ankietowanych mam uważa, że ten smoczek jest bardziej miękki niż osiem porównywalnych modeli innych wiodących marek (niezależne badanie, USA, luty 2017 r.).