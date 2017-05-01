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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Natural
150 ml
4m+
Średni wypływ, 3 dziurki
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
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4.8
z 5
23
Opinie
95%
poleca ten produkt
Kondi20
01/05/2017
Polska
Super
Jak najbardziej jestem na tak polecam wszystkim którzy nie chcą mieć plam nigdzie w 100% nie kapie sprawdza się na maxa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Zestaw przejściowy butelka-kubek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Zestaw przejściowy butelka-kubek
Janča85
27/02/2019
Česká republika
Naprostá spokojenost
Dlouho jsme zkoušeli najít lahvičku, ze které bude malá pít. Vyzkoušeli jsme obyčejné i drahé výrobky a nic. Jelikož jsme začali s příkrmy a vodu nechtěla, byl to problém. Na doporučení jsem koupila učící lahvičku a nemusela jsem ji ani dlouho přemlouvat a napila se hned napodruhé, co si ji vzala do pusinky. Takže za mě super a budu doporučovat!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Výborný a bezpečný hrneček
Velmi kvalitně zpracovaný hrneček, hlavně se mi líbí příjemné a bezpečné rukojeti.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení