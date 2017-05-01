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  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka

Produkcja zakończona

Philips AventZestaw przejściowy butelka-kubek

SCF251/00

4.8
| (23) Opinie | 95% poleca ten produkt
Łatwe przejście do picia z kubka
Zestaw przejściowy butelka-kubek Natural pomaga dziecku w łatwy sposób przejść od picia z butelki do picia z kubka. Dzięki miękkim uchwytom dziecko będzie w stanie samodzielnie trzymać butelkę, pijąc ze znajomego smoczka.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe przejście do picia z kubka

  • Natural

  • 150 ml

  • 4m+

  • Średni wypływ, 3 dziurki

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

23

Opinie

95%

poleca ten produkt

3
2

01/05/2017

Polska

Polska

Super

Jak najbardziej jestem na tak polecam wszystkim którzy nie chcą mieć plam nigdzie w 100% nie kapie sprawdza się na maxa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Zestaw przejściowy butelka-kubek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Zestaw przejściowy butelka-kubek

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Dlouho jsme zkoušeli najít lahvičku, ze které bude malá pít. Vyzkoušeli jsme obyčejné i drahé výrobky a nic. Jelikož jsme začali s příkrmy a vodu nechtěla, byl to problém. Na doporučení jsem koupila učící lahvičku a nemusela jsem ji ani dlouho přemlouvat a napila se hned napodruhé, co si ji vzala do pusinky. Takže za mě super a budu doporučovat!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný a bezpečný hrneček

Velmi kvalitně zpracovaný hrneček, hlavně se mi líbí příjemné a bezpečné rukojeti.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie