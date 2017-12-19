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  • Podgrzewanie w dowolnym miejscu i czasie
  • Podgrzewanie w dowolnym miejscu i czasie
  • Podgrzewanie w dowolnym miejscu i czasie
  • Podgrzewanie w dowolnym miejscu i czasie
  • Podgrzewanie w dowolnym miejscu i czasie

Produkcja zakończona

Philips AventPodgrzewacz podróżny

SCF256

4.8
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
Podgrzewanie w dowolnym miejscu i czasie
Podgrzewacz do butelek umożliwia podgrzanie mleka w każdej chwili i w każdym miejscu, co przydaje się, gdy chcesz nakarmić dziecko w podróży. Gotowana woda w termosie pozostaje gorąca nawet przez 6 godzin, a podgrzanie butelek może zająć nie więcej niż 2,5 minuty.
Poznaj wszystkie korzyści

Podgrzewanie w dowolnym miejscu i czasie

  • Podgrzewanie mleka w podróży

  • Szybkie podgrzewanie

  • Pokrywka ochronna naczynia

  • Podgrzewa również jedzenie dla dzieci

Podgrzewanie butelek z mlekiem w podróży

Nie potrzeba dodatkowego zasilania — podgrzewacz można wziąć ze sobą w dowolne miejsce. Zagotowana woda w termosie pozostaje gorąca nawet przez 6 godzin. Można również podgrzewać kilka butelek na raz.

Podgrzewanie butelek dla dziecka w zaledwie 2,5 minuty

Podgrzewanie butelek dla dziecka w zaledwie 2,5 minuty

Podgrzewacz do butelek może podgrzać 180 ml mleka w zaledwie 2,5 minuty*.

Pokrywka ułatwiająca nalewanie

Pokrywka ułatwiająca nalewanie

Wygodna pokrywka zapobiega rozlewaniu. Ma wyraźnie oznaczone otwarcie i zamknięcie; ponadto jest wygodna w czyszczeniu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník na cesty

Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.

Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Ohřívač lahví na cesty

Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Ohřívač lahví na cesty

07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

26/05/2018

România

România

Practic și ușor de folosit

Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

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Przypisy

  1. W przypadku butelki 180 ml o temperaturze 20ºC

  2. W tym podgrzewaczu do butelek nie można podgrzewać woreczków do przechowywania pokarmu Philips Avent ani butelek Philips Avent o pojemności 60 ml.