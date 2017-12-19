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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Podgrzewanie mleka w podróży
Szybkie podgrzewanie
Pokrywka ochronna naczynia
Podgrzewa również jedzenie dla dzieci
Nie potrzeba dodatkowego zasilania — podgrzewacz można wziąć ze sobą w dowolne miejsce. Zagotowana woda w termosie pozostaje gorąca nawet przez 6 godzin. Można również podgrzewać kilka butelek na raz.
Podgrzewacz do butelek może podgrzać 180 ml mleka w zaledwie 2,5 minuty*.
Wygodna pokrywka zapobiega rozlewaniu. Ma wyraźnie oznaczone otwarcie i zamknięcie; ponadto jest wygodna w czyszczeniu.
4.8
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
ZuziDungi
19/12/2017
Česká republika
Výborný pomocník na cesty
Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.
Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Cristina37
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
OanaN
26/05/2018
România
Practic și ușor de folosit
Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
W przypadku butelki 180 ml o temperaturze 20ºC
W tym podgrzewaczu do butelek nie można podgrzewać woreczków do przechowywania pokarmu Philips Avent ani butelek Philips Avent o pojemności 60 ml.