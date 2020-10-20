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Philips Avent Podgrzewacz podróżny
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SCF256
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Instrukcja obsługi
Wszystko (3)
Jak szybko podgrzewacz podróżny Avent podgrzewa butelkę?
Stanowisko Philips Avent wobec mikrodrobin plastiku w butelkach dla dzieci. (2021)
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?