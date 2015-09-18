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Produkcja zakończona

Philips AventLaktator ręczny

SCF310/12

4.6

| (24) Opinie | 95% poleca ten produkt

Zaprojektowany dla wygody

Ciągły pośpiech lub stres może spowodować większe trudności podczas odciągania pokarmu. Laktator Philips Avent SCF310/12 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu komfortu podczas użytkowania.

Poznaj wszystkie korzyści
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marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Zapewniający optymalny komfort laktator z nakładkami masującymi

Zaprojektowany dla wygody

  • z pojemnikami do przechowywania pokarmu

Rezultaty potwierdzone klinicznie*

Rezultaty potwierdzone klinicznie*

Delikatne podciśnienie laktatora Philips Avent symuluje odruch ssania dziecka, dzięki czemu można odciągać więcej pokarmu niż przy użyciu elektrycznego podwójnego laktatora szpitalnego*

Opatentowana, miękka nakładka masująca z pięcioma płatkami

Opatentowana, miękka nakładka masująca z pięcioma płatkami

Wyjątkowa, aktywna nakładka masująca stymuluje i reguluje laktację

Unikalny zestaw ułatwiający przechowywanie pokarmu

Unikalny zestaw ułatwiający przechowywanie pokarmu

Spraw, aby Twoje życie było znacznie prostsze i odciągaj pokarm bezpośrednio do butelki dla dzieci Philips Avent lub pojemnika na pokarm, po czym przechowuj go w lodówce lub zamrażarce

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

24

Opinie

95%

poleca ten produkt

2
1

18/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Godny polecenia

Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF310/12 Laktator ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF310/12 Laktator ręczny

02/04/2013

Polska

Polska

JEST SUPER!!!

Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF310/20 Laktator ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF310/20 Laktator ręczny

04/03/2013

Polska

Polska

Rewelacja!

Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF310/20 Laktator ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF310/20 Laktator ręczny

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Przypisy

  1. Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r. 

  1. Klinicznie potwierdzono, że w ciągu 20 minut laktator Philips Avent odciąga więcej mleka niż podwójne laktatory elektryczne używane w szpitalach (badanie przeprowadzone na matkach wcześniaków).