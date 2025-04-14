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Produkcja zakończona
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
6–18 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Smoczek ultra air został zaprojektowany z myślą o swobodnym przepływie powietrza, dzięki czemu wrażliwa skóra dziecka oddycha.
Dzięki oddychającej konstrukcji smoczka, który zapewnia maksymalny przepływ powietrza, wrażliwa skóra dziecka pozostaje bardziej sucha podczas karmienia.
Wyjątkowo delikatna i lekka tarcza smoczka z otworami przepuszczającymi powietrze. Ma zaokrąglone brzegi, dzięki czemu dziecko może wygodnie korzystać ze smoczka.
4.9
z 5
651
Opinie
99%
poleca ten produkt
Albi12
14/04/2025
Polska
Smoczek Avent ultra air
Fajny smoczek, w porównaniu z niektórymi skoczkami innych producentów nie zostawia śladów naokoło ust maluszka
Zalety
Nie zostawia śladów naokoło ust
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek
Patrycja pp
14/10/2024
Polska
Polecam
Bardzo dobry kształt, przyjemny silikon ( delikatny). Ciekawa grafika. Łatwość czyszczenia i sterylizacji smoczka. Dziecko uznaje tylko ten smoczek. Innych w ogóle nie chciało ssać!!! Polecam gorąco szczególnie rodzicom, którzy mają problem aby znaleźć dobry smoczek, który dziecko zaakceptuje.
Zalety
Delikatny silikon, rekomendacja pediatrów, łatwość czyszczenia, trwałość
Wady
Łatwość zabrudzeń, duża zawieszka - moim zdaniem powinna być mniejsza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air
Mario91800000
06/02/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Odpowiedni kształt i wielkość smoczka
Produkt wybrało dziecko, inne smoczki mu nie pasowały a z tego jest zadowolone.
Zalety
Kształt, wielkość, wygląd.
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–2017 w USA pokazują, że teksturowane smoczki Philips Avent ultra air i ultra soft dla dzieci w wieku 0–6 i 6–18 miesięcy są akceptowane średnio w 98% przypadków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Marka smoczków nr 1 na świecie
Producent Roku 2014