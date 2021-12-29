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  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Philips Avent ultra airSmoczek

SCF349/18

4.9
| (144) Opinie | 99% poleca ten produkt
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Ukojenie i przepływ powietrza. Smoczek Philips Avent Ultra Air ma bardzo duże otwory, które pozwalają zachować suchość skóry. Wyjątkowo twarda końcówka została stworzona z myślą o rozwijających się zębach i dziąsłach. Dostępny w różnych kolorach i wzorach.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Daje ukojenie maluchom w okresie ząbkowania

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Bardzo sztywny smoczek

  • Ortodontyczny i bez BPA

  • Zestaw 2 sztuk

  • Powyżej 18 mies.

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Bardzo duże otwory zapewniają dostęp powietrza do skóry Twojego maluszka, pozwalając zachować jej suchość i uspokajając Twoje dziecko.

Bardzo sztywny smoczek

Bardzo sztywny smoczek

Bardzo sztywny smoczek jest dopasowany do naturalnego kształtu podniebienia, zębów oraz dziąseł.

Smoczek wykonany w 100% z silikonu jakości spożywczej

Smoczek wykonany w 100% z silikonu jakości spożywczej

Wybór rodzaju silikonu, z którego wykonane są smoczki Ultra Soft i Ultra Air, był przemyślany — jest to bezpieczny i obojętny materiał szeroko stosowany w medycynie. Co więcej, jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych, związków endokrynnych (np. BPA) oraz alergenów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

144

Opinie

99%

poleca ten produkt

2

29/12/2021

Polska

Polska

Ten smoczek jest fantastyczny!

Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.

Zalety

wygodny w użytkowaniu, piękny design

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/11 Smoczek

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/11 Smoczek

22/12/2021

Polska

Polska

Nasz ulubiony smoczek

Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek

22/12/2021

Polska

Polska

Smoczek idealny dla każdej pociechy.

Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.

Zalety

Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.