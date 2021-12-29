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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Bardzo sztywny smoczek
Ortodontyczny i bez BPA
Zestaw 2 sztuk
Powyżej 18 mies.
Bardzo duże otwory zapewniają dostęp powietrza do skóry Twojego maluszka, pozwalając zachować jej suchość i uspokajając Twoje dziecko.
Bardzo sztywny smoczek jest dopasowany do naturalnego kształtu podniebienia, zębów oraz dziąseł.
Wybór rodzaju silikonu, z którego wykonane są smoczki Ultra Soft i Ultra Air, był przemyślany — jest to bezpieczny i obojętny materiał szeroko stosowany w medycynie. Co więcej, jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych, związków endokrynnych (np. BPA) oraz alergenów.
4.9
z 5
144
Opinie
99%
poleca ten produkt
annazacharska3
29/12/2021
Polska
Ten smoczek jest fantastyczny!
Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.
Zalety
wygodny w użytkowaniu, piękny design
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/11 Smoczek
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/11 Smoczek
22/12/2021
Polska
Nasz ulubiony smoczek
Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek
domi-s92
22/12/2021
Polska
Smoczek idealny dla każdej pociechy.
Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.
Zalety
Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.