Szybkie i równomierne podgrzewanie

Zbliża się pora karmienia? Teraz wystarczą tylko 3 minuty, aby idealnie podgrzać mleko lub pokarm maluszka. Podgrzewacz działa stopniowo i równomiernie, eliminując ryzyko powstawania miejsc o zbyt wysokiej temperaturze. Prosty w obsłudze, oferuje nie tylko funkcję podgrzewania, ale także wygodne rozmrażanie, zapewniając pełną wszechstronność dla Twojej wygody i bezpieczeństwa Twojego dziecka.