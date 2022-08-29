Wyszukiwane terminy

      Philips Avent Podgrzewacz do butelek Szybki podgrzewacz do butelek

      SCF355/09

      Zbliża się pora karmienia? Teraz wystarczą tylko 3 minuty, aby idealnie podgrzać mleko lub pokarm maluszka. Podgrzewacz działa stopniowo i równomiernie, eliminując ryzyko powstawania miejsc o zbyt wysokiej temperaturze. Prosty w obsłudze, oferuje nie tylko funkcję podgrzewania, ale także wygodne rozmrażanie, zapewniając pełną wszechstronność dla Twojej wygody i bezpieczeństwa Twojego dziecka.

      Równomierne podgrzewanie w zaledwie 3 minuty

      • Równomierne podgrzewanie
      • Gotowe w 3 min.
      • Funkcja trzymania ciepła
      • Do mleka i stałych posiłków
      Jednoczęściowa konstrukcja ułatwia czyszczenie

      Jednoczęściowa konstrukcja ułatwia czyszczenie

      Więcej czasu dla Ciebie, mniej w kuchni! Jednoczęściowa konstrukcja podgrzewacza sprawia, że czyszczenie jest szybkie i proste. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby ułatwiać codzienną obsługę i oszczędzać Twój czas.

      Łatwa obsługa z instrukcją podgrzewania

      Łatwa obsługa z instrukcją podgrzewania

      Włączanie podgrzewacza do butelek jest dziecinnie proste – wystarczy użyć pokrętła, aby uruchomić urządzenie i wybrać odpowiednie ustawienie. Do zestawu dołączono praktyczną tabelę, która podpowiada, jak długo potrwa podgrzewanie w każdej sytuacji.

      Ustawienie delikatnego rozmrażania pokarmu

      Ustawienie delikatnego rozmrażania pokarmu

      Funkcja delikatnego rozmrażania pokarmu lub mleka. Podgrzewacz oferuje bezpieczniejsze rozwiązanie niż kuchenka mikrofalowa i wygodę użytkowania na co dzień. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienie, a mleko lub jedzenie dla dziecka zostanie rozmrożone w idealnych warunkach – łatwo, równomiernie i bez stresu.

      Kompatybilny z butelkami Avent i większością butelek popularnych marek

      Kompatybilny z butelkami Avent i większością butelek popularnych marek

      Podgrzewacz jest kompatybilny ze wszystkimi butelkami i pojemnikami Philips Avent*. Dzięki temu z łatwością podgrzejesz zarówno mleko, jak i jedzenie dla dzieci – wygodnie i bez kompromisów.

      Szybkie i równomierne podgrzewanie

      Podgrzewacz do butelek działa błyskawicznie, zapewniając równomierne podgrzanie. Dzięki technologii ciągłego ruchu mleko podgrzewane jest delikatnie, bez ryzyka powstawania gorących punktów. Bezpieczeństwo i perfekcja w każdej kropli!

      Ciepły posiłek w 3 minuty

      Ciepły posiłek w 3 minuty

      Podgrzewanie w 3 minuty – szybko i wygodne! Podgrzewacz przygotowuje 150 ml mleka w zaledwie 3 minuty*, zapewniając ciepły posiłek dla Twojego dziecka w mgnieniu oka.

      Podgrzewa mleko i stałe pokarmy

      Podgrzewa mleko i stałe pokarmy

      Uniwersalne zastosowanie! Podgrzewacz doskonale sprawdzi się nie tylko do mleka, ale także do stałych pokarmów. Umożliwia delikatne i równomierne podgrzewanie jedzenia dla dzieci, zapewniając idealną temperaturę każdego posiłku.

      Utrzymuje temperaturę mleka

      Utrzymuje temperaturę mleka

      Perfekcyjna temperatura na czas! Mleko lub jedzenie dla dziecka jest delikatnie podgrzewane i utrzymywane w idealnej temperaturze, aż do momentu, gdy będzie gotowe do podania.

      Specyfikacja techniczna

      • Dane techniczne

        Napięcie
        220 V~, 50 Hz
        Pobór mocy
        275  W
        Pobór mocy (tryb wyłączenia)
        <0,3 W (okres przechodzenia automatycznie w tryb wyłączenia: <1 min)

      • Waga i wymiary

        Wymiary produktu (szer. x wys. x głęb.)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Wymiary opakowania detalicznego (szer. x wys. x głęb.)
        175 x 185 x 160  mm

      • Kraj pochodzenia

        Zaprojektowano we
        Europa
        Wyprodukowano w
        Chiny

      • Zawartość zestawu

        Podgrzewacz do butelek
        1  szt.

      • Specyfikacje opakowania

        Opakowania papierowe**
        Tak

      • Podgrzewa mleko o objętości 150 ml w temperaturze 22°C w butelce Philips Natural o pojemności 260 ml
      • W tym podgrzewaczu do butelek nie można podgrzewać woreczków do przechowywania pokarmu Philips Avent ani butelek Philips Avent o pojemności 60 ml.
      • * W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe
