SCF355/09
Szybkie i równomierne podgrzewanie
Zbliża się pora karmienia? Teraz wystarczą tylko 3 minuty, aby idealnie podgrzać mleko lub pokarm maluszka. Podgrzewacz działa stopniowo i równomiernie, eliminując ryzyko powstawania miejsc o zbyt wysokiej temperaturze. Prosty w obsłudze, oferuje nie tylko funkcję podgrzewania, ale także wygodne rozmrażanie, zapewniając pełną wszechstronność dla Twojej wygody i bezpieczeństwa Twojego dziecka.Zobacz wszystkie korzyści
Szybki podgrzewacz do butelek
Więcej czasu dla Ciebie, mniej w kuchni! Jednoczęściowa konstrukcja podgrzewacza sprawia, że czyszczenie jest szybkie i proste. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby ułatwiać codzienną obsługę i oszczędzać Twój czas.
Włączanie podgrzewacza do butelek jest dziecinnie proste – wystarczy użyć pokrętła, aby uruchomić urządzenie i wybrać odpowiednie ustawienie. Do zestawu dołączono praktyczną tabelę, która podpowiada, jak długo potrwa podgrzewanie w każdej sytuacji.
Funkcja delikatnego rozmrażania pokarmu lub mleka. Podgrzewacz oferuje bezpieczniejsze rozwiązanie niż kuchenka mikrofalowa i wygodę użytkowania na co dzień. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienie, a mleko lub jedzenie dla dziecka zostanie rozmrożone w idealnych warunkach – łatwo, równomiernie i bez stresu.
Podgrzewacz jest kompatybilny ze wszystkimi butelkami i pojemnikami Philips Avent*. Dzięki temu z łatwością podgrzejesz zarówno mleko, jak i jedzenie dla dzieci – wygodnie i bez kompromisów.
Podgrzewacz do butelek działa błyskawicznie, zapewniając równomierne podgrzanie. Dzięki technologii ciągłego ruchu mleko podgrzewane jest delikatnie, bez ryzyka powstawania gorących punktów. Bezpieczeństwo i perfekcja w każdej kropli!
Podgrzewanie w 3 minuty – szybko i wygodne! Podgrzewacz przygotowuje 150 ml mleka w zaledwie 3 minuty*, zapewniając ciepły posiłek dla Twojego dziecka w mgnieniu oka.
Uniwersalne zastosowanie! Podgrzewacz doskonale sprawdzi się nie tylko do mleka, ale także do stałych pokarmów. Umożliwia delikatne i równomierne podgrzewanie jedzenia dla dzieci, zapewniając idealną temperaturę każdego posiłku.
Perfekcyjna temperatura na czas! Mleko lub jedzenie dla dziecka jest delikatnie podgrzewane i utrzymywane w idealnej temperaturze, aż do momentu, gdy będzie gotowe do podania.
