Wygodna sterylizacja w 3 minuty

Dołączone do smoczków Ultra Soft i Ultra Air etui podróżne działa także jako pojemnik do sterylizacji. Wystarczy wlać nieco wody i włożyć do kuchenki mikrofalowej. Dzięki temu możesz mieć pewność, że smoczek jest czysty i gotowy do ponownego użycia.