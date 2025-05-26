ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/27

4.9
| (354) Opinie | 99% poleca ten produkt
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Kojące i przewiewne dzięki dużym otworom wentylacyjnym. 9 na 10 rodziców zgadza się: smoczki Philips Avent ultra air są wygodne dla mojego malucha.** Świecą w ciemności, dzięki czemu komfort i ulga są zawsze łatwe do znalezienia. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego.*
Poznaj wszystkie korzyści
98% icon [9crop-a1b1b8b25cd84b6a8d04b35a007a907f] [master-a1b1b8b25cd84b6a8d04b35a007a907f] [com-mig]

dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Dobra widoczność nawet w ciemności

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Nasadka-świecąca-w-ciemności

  • Bez bisfenolu A

  • 2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*

  • 0–6 miesięcy

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Otwory w tarczy zapewniają wentylację skóry Twojego dziecka, utrzymując ją suchszą dla maksymalnego uczucia ukojenia i komfortu.

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Uwielbiany przez dzieci i zaakceptowany przez 98% z nich***

Uwielbiany przez dzieci i zaakceptowany przez 98% z nich***

Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

354

Opinie

99%

poleca ten produkt

26/05/2025

Polska

Polska

Idealny uspokajacz

Lekki, o ortodontycznym kształcie i z wentylacją! Łatwo się wyparza. Nie odciska się na buzi. A do tego świeci w ciemności. Polecam.

Zalety

Lekki i oddychający

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek

31/12/2023

Polska

Polska

Polecam całym sercem smoczek Philips

Nasz maluch jest wymagający i mało smoczków mu odpowiada, do tej pory akceptował tylko i wyłącznie kauczukowe, stąd też miałam obawy że nie zaakceptuje smoczka Philips, ale się myliłam. Smoczek nie pozostawia śladu na skórze, synek od razu go zaakceptował. Pięknie się świeci w ciemności przez co nie ma problemu ze znalezieniem go gdy wypadnie. Jednym słowem genialny😍

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek

16/08/2021

Polska

Polska

Pracownik Philips

Zweryfikowany kupujący

Super smoczki

[Employee of philipsglobal] Jestem bardzo zadowolona z produktu, polecam kazdemu.

Zalety

widoczny w nocy, ladne i latwo przyswajalne przez dziecko

Wady

Maly wybor kolorow

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).

  2. Na podstawie wyników testu konsumenckiego w USA (2023, n=201).

  3. Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).

  4. W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.

  5. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.