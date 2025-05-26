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Raty 3x0% z Klarna
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Nasadka-świecąca-w-ciemności
Bez bisfenolu A
2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*
0–6 miesięcy
Otwory w tarczy zapewniają wentylację skóry Twojego dziecka, utrzymując ją suchszą dla maksymalnego uczucia ukojenia i komfortu.
Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.
4.9
z 5
354
Opinie
99%
poleca ten produkt
Magdalename
26/05/2025
Polska
Idealny uspokajacz
Lekki, o ortodontycznym kształcie i z wentylacją! Łatwo się wyparza. Nie odciska się na buzi. A do tego świeci w ciemności. Polecam.
Zalety
Lekki i oddychający
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek
Jullia kk3
31/12/2023
Polska
Polecam całym sercem smoczek Philips
Nasz maluch jest wymagający i mało smoczków mu odpowiada, do tej pory akceptował tylko i wyłącznie kauczukowe, stąd też miałam obawy że nie zaakceptuje smoczka Philips, ale się myliłam. Smoczek nie pozostawia śladu na skórze, synek od razu go zaakceptował. Pięknie się świeci w ciemności przez co nie ma problemu ze znalezieniem go gdy wypadnie. Jednym słowem genialny😍
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek
16/08/2021
Polska
Pracownik Philips
Zweryfikowany kupujący
Super smoczki
[Employee of philipsglobal] Jestem bardzo zadowolona z produktu, polecam kazdemu.
Zalety
widoczny w nocy, ladne i latwo przyswajalne przez dziecko
Wady
Maly wybor kolorow
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).
Na podstawie wyników testu konsumenckiego w USA (2023, n=201).
Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.