5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Philips Avent SCF544/10 ultra air pacifier
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SCF544/10
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (9)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?
Jak odstawić smoczki Philips Avent
Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?
Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?