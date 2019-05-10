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Produkcja zakończona
1 butelka
260 ml
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
Nowa butelka Philips Avent Natural jest zgodna z produktami Philips Avent z wyjątkiem butelek i uchwytów kubków Classic +. Zalecamy używanie butelek Natural wyłącznie ze smoczkami Natural.
Butelka Philips Avent z serii Natural jest dostępna w 4 rozmiarach: 60 ml, 125 ml, 260 ml i 330 ml. Butelki są dostępne pojedynczo lub w zestawach.
4.9
z 5
210
Opinie
98%
poleca ten produkt
magdaka80
10/05/2019
Polska
najlepsze :)
dla mnie butelki avent sa najlepsze:) moj synus z innej butli mleczka nie wypije
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF693/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF693/17 Butelka dla niemowląt Natural
MadziaMadzia
29/06/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super
Super super super super nie mam zastrzezen dziecko chetnie pije z tej butelki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF693/37 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF693/37 Butelka dla niemowląt Natural
Justynas92
18/04/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Jedyny smoczek z ktorego moje dziecko pije mleczko ;-)
Polecam. Buteleczka jest dobrze wyprofilowana , łatwo i przyjemnie się ją trzyma. Smoczek miękki i jedynie akceptowany przez mojego syna ( żadnej innej firmy niechce ). Zaczynalismy od butelek 60ml, 125ml a teraz 260ml ;-) ( w sumie mamy 8 butelek philips )
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF693/37 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF693/37 Butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011