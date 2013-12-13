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  • Pierwszy krok dziecka do używania kubka
  • Pierwszy krok dziecka do używania kubka

Produkcja zakończona

Philips AventKubek treningowy dla dziecka

SCF625/01

2
| (1) Opinia
Pierwszy krok dziecka do używania kubka
Kubek treningowy Philips Avent jest wyposażony w miękki ustnik i wygodne uchwyty, które pomagają dziecku w nauce samodzielnego picia.
Poznaj wszystkie korzyści
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Kubek z miękkim ustnikiem

Pierwszy krok dziecka do używania kubka

  • 125 ml

Miękki ustnik

Miękki ustnik

Zaprojektowany do wrażliwych dziąseł

Wyposażony w uchwyty do nauki picia

Załóż uchwyty na zwykłą butelkę ze smoczkiem, której używa Twoje dziecko — dzięki temu szybciej nauczy się pić samodzielnie

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i kubków do nauki samodzielnego picia. Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć kubek idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb rozwijającego się dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
1

13/12/2013

Polska

Polska

Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

Przegląd ten został wykonany dla SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

Przegląd ten został wykonany dla SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 