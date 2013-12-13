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Produkcja zakończona
SCF625/01
125 ml
Zaprojektowany do wrażliwych dziąseł
Załóż uchwyty na zwykłą butelkę ze smoczkiem, której używa Twoje dziecko — dzięki temu szybciej nauczy się pić samodzielnie
Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i kubków do nauki samodzielnego picia. Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć kubek idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb rozwijającego się dziecka.
2.0
z 5
1
Opinia
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Przegląd ten został wykonany dla SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Przegląd ten został wykonany dla SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
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