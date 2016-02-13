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  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Natural

SCF627/17

4.3
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Naturalny sposób karmienia butelką
Nasza nowa butelka sprawia, że karmienie staje się bardziej naturalne dla Ciebie i dziecka. Smoczek jest wyposażony w innowacyjne płatki, które powodują, że przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek z płatkami firmy Avent

Naturalny sposób karmienia butelką

  • 1 butelka

  • 260 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • 1m+

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.

Zgodność z produktami Philips Avent Natural

Zgodność z produktami Philips Avent Natural

Nowa butelka Philips Avent Natural jest zgodna z produktami Philips Avent z wyjątkiem butelek i uchwytów kubków Classic +. Zalecamy używanie butelek Natural wyłącznie ze smoczkami Natural.

Dostępne w różnych rozmiarach

Butelka Philips Avent z serii Natural jest dostępna w 4 rozmiarach: 60 ml, 125 ml, 260 ml i 330 ml. Butelki są dostępne pojedynczo lub w zestawach.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Biberon Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Biberon Natural

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011