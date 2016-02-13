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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
1 butelka
260 ml
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
Nowa butelka Philips Avent Natural jest zgodna z produktami Philips Avent z wyjątkiem butelek i uchwytów kubków Classic +. Zalecamy używanie butelek Natural wyłącznie ze smoczkami Natural.
Butelka Philips Avent z serii Natural jest dostępna w 4 rozmiarach: 60 ml, 125 ml, 260 ml i 330 ml. Butelki są dostępne pojedynczo lub w zestawach.
Nagrody
4.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Biberon Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF627/17 Biberon Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011