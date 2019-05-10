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  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
  • Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Natural

SCF627/22

4.9
| (210) Opinie | 98% poleca ten produkt
Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką
Nasza nowa butelka sprawia, że karmienie staje się bardziej naturalne dla Ciebie i dziecka. Smoczek jest wyposażony w innowacyjne płatki, które powodują, że przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Najbardziej naturalny sposób karmienia butelką

  • 1 butelka

  • 260 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • Naturalny kształt smoczka

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zwiększające miękkość i giętkość smoczka oraz chroniące przed zapadaniem się

Wyjątkowe płatki zwiększające miękkość i giętkość smoczka oraz chroniące przed zapadaniem się

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

210

Opinie

98%

poleca ten produkt

10/05/2019

Polska

Polska

najlepsze :)

dla mnie butelki avent sa najlepsze:) moj synus z innej butli mleczka nie wypije

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF693/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF693/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/06/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super

Super super super super nie mam zastrzezen dziecko chetnie pije z tej butelki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF693/37 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF693/37 Butelka dla niemowląt Natural

18/04/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jedyny smoczek z ktorego moje dziecko pije mleczko ;-)

Polecam. Buteleczka jest dobrze wyprofilowana , łatwo i przyjemnie się ją trzyma. Smoczek miękki i jedynie akceptowany przez mojego syna ( żadnej innej firmy niechce ). Zaczynalismy od butelek 60ml, 125ml a teraz 260ml ;-) ( w sumie mamy 8 butelek philips )

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF693/37 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF693/37 Butelka dla niemowląt Natural

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011