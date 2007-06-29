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Butelki i smoczki dla niemowląt
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Philips Avent Butelka dla niemowląt Natural
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SCF628/16
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Wszystko (7)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Dlaczego nasadka butelek Philips Avent Natural ma otwory?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Stanowisko Philips Avent wobec mikrodrobin plastiku w butelkach dla dzieci. (2021)
Dozownik mleka w proszku
Szczotka do butelki i smoczka
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