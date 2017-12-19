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Produkcja zakończona
1 butelka
240 ml
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Szklana butelka Natural jest odporna na temperaturę i jej zmiany. Może zatem być przechowywana w lodówce i podgrzewana. Można ją również sterylizować.
Doskonałej jakości szkło borokrzemianowe zapewnia najwyższą jakość i doskonałą czystość.
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
4.3
z 5
11
Opinie
91%
poleca ten produkt
lennulik
19/12/2017
Česká republika
Maximální spokojenost
Lahvičku jsme zakoupili více než před rokem a stále je jako nová. Krásně se čistí a sterilizuje. Sklo mi přijde mnohem praktičtější a hygieničtější než plast. Láhev je v podstatě nesmrtelná - dudlíky lze zakoupit nové a s různou rychlostí průtoku, takže klidně vydrží i pro několik generací :-) S lahvičkou jsme moc spokojeni, byla to opravdu dobrá koupě.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011