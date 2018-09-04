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Produkcja zakończona
1 butelka
330 ml
Smoczek o średnim wypływie
3m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
Nagrody
5.0
z 5
133
Opinie
100%
poleca ten produkt
MagdaJak
04/09/2018
Polska
Świetna butelka, używany serii Natural od 7 miesięcy!
Jedynym minusem jest to że nie można kupić samej butelki bez smoczka lub np butelke 330 ze smoczkiem 6m+ Poza tym butelka jest świetna, polecamy!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF696/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF696/17 Butelka dla niemowląt Natural
kasia2006222
04/09/2018
Polska
Świetna butelka, używany serii Natural od 7 miesięcy!
Jedynym minusem jest to że nie można kupić samej butelki bez smoczka lub np butelke 330 ze smoczkiem 6m+ Poza tym butelka jest świetna, polecamy!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF696/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF696/17 Butelka dla niemowląt Natural
boska2492
23/08/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Idealny produkt dla niemowląt
Produkt ma smoczek, który do złudzenia przypomina pierś, dzięki czemu niemowlę chętnie pije z butelki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF696/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF696/17 Butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011