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Produkcja zakończona
Biały
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Lala2
28/04/2020
România
E super fain păcat ca nu mai sunt seturi
Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Madsi
01/04/2019
Україна
Безпечний продукт
Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
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