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  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
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  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
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  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

Produkcja zakończona

Philips AventDuża miska dla dziecka 12 m+

SCF704/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
Duża miska SCF704/00 firmy Philips Avent jest dostosowana do etapów rozwoju dziecka
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

Miska dla dziecka

Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

  • Biały

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

0% BPA

Odpowiednia do mikrofalówki

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku. 