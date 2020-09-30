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Produkcja zakończona
Biały
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Zalety
Якість та дизайн
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
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