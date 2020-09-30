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  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

Produkcja zakończona

Philips AventMała miseczka dla dziecka 6 m+

SCF706/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
Mała miseczka SCF706/00 firmy Philips Avent jest dostosowana do etapów rozwoju dziecka
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

Miska dla dziecka

Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

  • Biały

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

0% BPA

Odpowiednia do mikrofalówki

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

30/09/2020

Україна

Україна

Чудова та яскрава

Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую

Zalety

Якість та дизайн

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku. 