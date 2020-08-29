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  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

Produkcja zakończona

Philips AventZestaw 2 misek dla dzieci 6 m+

SCF708/00

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
Zestaw misek SCF708/00 firmy Philips Avent jest dostosowany do etapów rozwoju dziecka
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

Zestaw misek dla dziecka

Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

  • Biały

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

0% BPA

Odpowiednia do mikrofalówki

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

21/06/2019

Україна

Україна

Забавный дизайн и хорошее качество

Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

01/04/2019

Україна

Україна

Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации

Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku. 