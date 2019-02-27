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Produkcja zakończona
Bez bisfenolu A
4.9
z 5
16
Opinie
100%
poleca ten produkt
Puzzlik1
27/02/2019
Česká republika
rozhodně doporučuji
Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Obrázky na nádobí i po více než roce používání stále krásně drží, jsou milé a zajímavé, příbory se krásně vejdou do ručičky i pusinky.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Tesym
06/07/2018
Česká republika
Prakticke nadobi pro batole
Nadherne plastove nadobi prro dite. Krasne animace se zviratky, ktere vypraveji pribeh o vareni. Na okraji talirku jsou potraviny v ruznych poctech, diky tomu se uz od mala muze dite ucit cisla a pocitat. Misky i talirek jsou protiskluzove. Lzicky jsou malinke, tedy idealnj do detske rucicky.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Jurga
04/09/2015
Lietuva
Puiku
Labai džiaugiamės šiuo indų rinkiniu: ryškios spalvos ir paveikslėliai prikaustydavo vaikučio dėmesį, dubenėlis neslysta, o įrankiai labai švelnių formų, kurios tikrai neužgavo vaiko.
Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau
Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau
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