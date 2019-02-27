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  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
  • Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

Produkcja zakończona

Philips AventZestaw posiłkowy dla dziecka 6 m+

SCF716/00

4.9
| (16) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
Zestaw posiłkowy SCF716/00 firmy Philips Avent jest dostosowany do etapów rozwoju dziecka
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

Zestaw posiłkowy dla dziecka

Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

  • Bez bisfenolu A

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

0% BPA

Łatwe mycie, również w zmywarce

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

16

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

rozhodně doporučuji

Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Obrázky na nádobí i po více než roce používání stále krásně drží, jsou milé a zajímavé, příbory se krásně vejdou do ručičky i pusinky.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

06/07/2018

Česká republika

Česká republika

Prakticke nadobi pro batole

Nadherne plastove nadobi prro dite. Krasne animace se zviratky, ktere vypraveji pribeh o vareni. Na okraji talirku jsou potraviny v ruznych poctech, diky tomu se uz od mala muze dite ucit cisla a pocitat. Misky i talirek jsou protiskluzove. Lzicky jsou malinke, tedy idealnj do detske rucicky.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puiku

Labai džiaugiamės šiuo indų rinkiniu: ryškios spalvos ir paveikslėliai prikaustydavo vaikučio dėmesį, dubenėlis neslysta, o įrankiai labai švelnių formų, kurios tikrai neužgavo vaiko.

Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau

Przegląd ten został wykonany dla SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku. 