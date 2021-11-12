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  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania

Produkcja zakończona

Philips AventKubek z ustnikiem

SCF747/04

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Picie bez rozlewania
Kubek niekapek Philips Avent nie zawiera bisfenolu A. Ma miękkie uchwyty i miękki silikonowy ustnik, który zapewnia picie bez rozlewania. Wspomaga naukę samodzielnego picia, ponieważ jest wygodny w obsłudze dla dziecka.
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka

Picie bez rozlewania

  • Picie bez rozlewania

  • 260 ml

  • 12 m+

Wbudowany zawór zapobiega rozlewaniu podczas picia

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy chwyt.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Zalety

Jó áron jó minőség.

Wady

Nincs ilyen.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF747/02 Чашка з носиком

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF747/02 Чашка з носиком

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF747/04 Lonček z ustnikom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF747/04 Lonček z ustnikom

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 