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  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Philips AventKubki ze słomką

SCF796/02

4.8
| (217) Opinie | 97% poleca ten produkt
Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
Kubek z giętką słomką Philips Avent o wyprofilowanym kształcie to idealny wybór dla rozwijających się, aktywnych maluchów. Opracowany z udziałem ekspertów kubek ze słomką umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej i jest naszym najlepszym produktem z tej kategorii.*
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Zawór antyprzeciekowy zapobiega rozlewaniu

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

  • Kubek z giętką słomką

  • 200 ml

  • 9 m+

  • 1 sztuka w opakowaniu

Kubki Philips Avent podążają za rozwojem Twojego dziecka

Nauka samodzielnego picia jest kluczowym etapem rozwoju dziecka. Wspieramy ten proces, umożliwiając łatwe przejście z karmienia piersią lub butelką na otwarty kubek. Ucząc się od lekarzy, proponujemy różne rozwiązania ze smoczkami, miękkimi i twardymi ustnikami, słomkami i krawędziami 360°, które podążają za rozwojem Twojego dziecka oraz stymulują nowo nabyte umiejętności picia i zdolności motoryczne. Nasze najwyższej jakości rozwiązania są tworzone z myślą o wygodzie i higienie.

Ergonomiczne uchwyty i miękka słomka — idealny dla małych dzieci

Wbudowane uchwyty kubka mają ergonomiczną konstrukcję, która ułatwia małym rączkom jego trzymanie. Miękka i elastyczna słomka jest łagodna dla dziąseł, a niewielki rozmiar i waga kubka są idealne do nauki picia przez słomkę.

Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku

Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku

Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w naturalnej pozycji.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

217

Opinie

97%

poleca ten produkt

18/11/2020

Polska

Polska

Najwspanialszy

Dla mnie 5/5 ! Rewelacyjny kubek , mieliśmy problem jak podać dziecku wodę gdzie nasz maluch jest anty butelkowy i o to nasze rozwiązanie ! Polecam ! :)

Zalety

Nie przecieka wytrzymałość na upadek z wysokości

Wady

Dla mnie brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF796/02 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF796/02 Kubki ze słomką

08/08/2018

Polska

Polska

Strzał w dziesiątkę !

Moja prawie roczna Córka jak do tej pory była bardzo oporna na wszystkie kubki "niekapki", bidony i "magiczne kubki" w jakich próbowałam podać Jej picie. Butelki ze smoczkiem odrzuciła ponad 2 miesiące temu i o ile mleko jeszcze udało się Jej podać ( "na spiocha" ) tak o wodzie nie było mowy... wszytko traktowała jak gryzak albo zabawkę, nie umiała załapać jak się napić... W końcu zaczęłam podawać Jej wodę ze zwykłego kubeczka ale to ciągle było za mało, bo po kilku łyczkach albo odpychala moje ręce albo próbowała wyszarpać kubek i wszystko się wylewało... A tu lato, upały, przecież Ona musi coś pić ! Nie wiedziałam już co jeszcze mogę zrobić... natrafiłam na reklamę Avent, zamówiłam kubeczek ze słomką o pojemności 200 ml. Dziś odebrałam przesyłkę, przygotowałam wszystko i podałam Małej kubek. Na początku wiadomo - zabawa, oglądanie. Otworzyłam, podałam słomkę do buzi i rozpacz... O nie ! Gryzie znowu... Ale po około 5 minutach takiej zabawy pociągnęła ! Raz, drugi :) W kilka minut poradziła sobie z zawartością połowy kubeczka. To niesamowite, że tak szybko złapała o co chodzi, z poprzednimi kubeczkami próbowałam po 2/3 tygodnie i nic, a tu wystarczyło kilka minut. Teraz w reszcie jestem spokojna, nie będę musiała biegać za Córką i walczyć o każdy łyczek wody :) W dodatku nic a nic z niego nie wycieka, specjalnie machałam nim ile sił w rękach, a i Malutka wykonała kilka konkretnych rzutów o podłogę i jedyne co się wydostalo to reszta wody pozostałej w ustniku :) kubeczek jest też łatwy do rozłożenia i umycia i ma bardzo ładny wygląd. Cieszę się, że na niego trafiłam ! :D

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF796/01 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF796/01 Kubki ze słomką

08/08/2018

Polska

Polska

Polecam

Polecam kubek firmy Philips Avent, jest bardzo wytrzymały dopasowuje się do małych rączek i synek bardzo chętnie z niego pił

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF796/01 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF796/01 Kubki ze słomką

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. 90% z 200 ankietowanych dentystów dziecięcych z USA uważa, że konstrukcja naszego kubka ze słomką pozwala na zdrowy rozwój jamy ustnej. 89% uważa, że picie przez słomkę pozwala ćwiczyć mięśnie jamy ustnej i wzmacniać ich siłę (ankieta przeprowadzona w USA w kwietniu 2016 r.). Stworzono we współpracy z logopedami dziecięcymi, dentystami, specjalistami w dziedzinie ergonomii i położnymi.