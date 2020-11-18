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Kubek z giętką słomką
200 ml
9 m+
1 sztuka w opakowaniu
Nauka samodzielnego picia jest kluczowym etapem rozwoju dziecka. Wspieramy ten proces, umożliwiając łatwe przejście z karmienia piersią lub butelką na otwarty kubek. Ucząc się od lekarzy, proponujemy różne rozwiązania ze smoczkami, miękkimi i twardymi ustnikami, słomkami i krawędziami 360°, które podążają za rozwojem Twojego dziecka oraz stymulują nowo nabyte umiejętności picia i zdolności motoryczne. Nasze najwyższej jakości rozwiązania są tworzone z myślą o wygodzie i higienie.
Wbudowane uchwyty kubka mają ergonomiczną konstrukcję, która ułatwia małym rączkom jego trzymanie. Miękka i elastyczna słomka jest łagodna dla dziąseł, a niewielki rozmiar i waga kubka są idealne do nauki picia przez słomkę.
Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w naturalnej pozycji.
4.8
z 5
217
Opinie
97%
poleca ten produkt
18/11/2020
Polska
Najwspanialszy
Dla mnie 5/5 ! Rewelacyjny kubek , mieliśmy problem jak podać dziecku wodę gdzie nasz maluch jest anty butelkowy i o to nasze rozwiązanie ! Polecam ! :)
Zalety
Nie przecieka wytrzymałość na upadek z wysokości
Wady
Dla mnie brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF796/02 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF796/02 Kubki ze słomką
Monia92r
08/08/2018
Polska
Strzał w dziesiątkę !
Moja prawie roczna Córka jak do tej pory była bardzo oporna na wszystkie kubki "niekapki", bidony i "magiczne kubki" w jakich próbowałam podać Jej picie. Butelki ze smoczkiem odrzuciła ponad 2 miesiące temu i o ile mleko jeszcze udało się Jej podać ( "na spiocha" ) tak o wodzie nie było mowy... wszytko traktowała jak gryzak albo zabawkę, nie umiała załapać jak się napić... W końcu zaczęłam podawać Jej wodę ze zwykłego kubeczka ale to ciągle było za mało, bo po kilku łyczkach albo odpychala moje ręce albo próbowała wyszarpać kubek i wszystko się wylewało... A tu lato, upały, przecież Ona musi coś pić ! Nie wiedziałam już co jeszcze mogę zrobić... natrafiłam na reklamę Avent, zamówiłam kubeczek ze słomką o pojemności 200 ml. Dziś odebrałam przesyłkę, przygotowałam wszystko i podałam Małej kubek. Na początku wiadomo - zabawa, oglądanie. Otworzyłam, podałam słomkę do buzi i rozpacz... O nie ! Gryzie znowu... Ale po około 5 minutach takiej zabawy pociągnęła ! Raz, drugi :) W kilka minut poradziła sobie z zawartością połowy kubeczka. To niesamowite, że tak szybko złapała o co chodzi, z poprzednimi kubeczkami próbowałam po 2/3 tygodnie i nic, a tu wystarczyło kilka minut. Teraz w reszcie jestem spokojna, nie będę musiała biegać za Córką i walczyć o każdy łyczek wody :) W dodatku nic a nic z niego nie wycieka, specjalnie machałam nim ile sił w rękach, a i Malutka wykonała kilka konkretnych rzutów o podłogę i jedyne co się wydostalo to reszta wody pozostałej w ustniku :) kubeczek jest też łatwy do rozłożenia i umycia i ma bardzo ładny wygląd. Cieszę się, że na niego trafiłam ! :D
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF796/01 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF796/01 Kubki ze słomką
Doli34
08/08/2018
Polska
Polecam
Polecam kubek firmy Philips Avent, jest bardzo wytrzymały dopasowuje się do małych rączek i synek bardzo chętnie z niego pił
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF796/01 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF796/01 Kubki ze słomką
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
90% z 200 ankietowanych dentystów dziecięcych z USA uważa, że konstrukcja naszego kubka ze słomką pozwala na zdrowy rozwój jamy ustnej. 89% uważa, że picie przez słomkę pozwala ćwiczyć mięśnie jamy ustnej i wzmacniać ich siłę (ankieta przeprowadzona w USA w kwietniu 2016 r.). Stworzono we współpracy z logopedami dziecięcymi, dentystami, specjalistami w dziedzinie ergonomii i położnymi.