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Kubki niekapki dla dzieci
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Philips Avent Kubki ze słomką
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SCF796/02
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Instrukcja obsługi
Wszystko (12)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent można poddać sterylizacji?
Gdzie można kupić nowe słomki do kubka Philips Avent?
Czy do kubka można wlewać gazowane, gęste lub gorące napoje?
Czy produkty Philips Avent można myć w zmywarce?
AventSilikonowa słomka klasy premium
AventSztywna słomka klasy premium
Kubki ze słomką
Kubek ze słomką Philips Avent przecieka
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