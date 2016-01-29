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        Philips AventSCF810/00 Anti-colic baby bottle

        SCF810/00

        5
        | (22) Opinie | 100% poleca ten produkt
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        Opinie

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        5.0

        z 5

        22

        Opinie

        100%

        poleca ten produkt

        3
        2
        1

        29/01/2016

        Polska

        Polska

        AVENT najlepszy

        Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

        29/01/2016

        Polska

        Polska

        AVENT najlepszy

        Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

        16/05/2015

        Polska

        Polska

        Polecam

        Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

        Tak, polecam ten produkt.

        Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie