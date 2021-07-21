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Philips Avent SCF810/00 Anti-colic baby bottle
Produkcja zakończona
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SCF810/00
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Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Dlaczego nasadka butelki antykolkowej Avent ma otwory?
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