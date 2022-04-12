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  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*

Produkcja zakończona

Philips AventButelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™

SCF813/14

4.9
| (222) Opinie | 98% poleca ten produkt
Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko. Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.
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fabrycznie odnowiony

SCF355/00R1

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza

Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*

  • 1 butelka Anti-colic Philips Avent

  • 260 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • 1m+

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza, ułatwia karmienie w pozycji pionowej

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza, ułatwia karmienie w pozycji pionowej

Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo, dzięki czemu dziecko może pić w bardziej naturalnej pionowej pozycji. To pomaga ograniczyć refluks oraz połykanie powietrza, a karmienie staje się wygodniejsze dla Ciebie i Twojego maleństwa.

Smoczek pełen mleka, a nie powietrza

Smoczek pełen mleka, a nie powietrza

Nasza wyjątkowa nakładka antykolkowa AirFree™ odciąga powietrze ze smoczka, więc dziecko połyka go mniej w czasie karmienia. Dzięki temu rzadziej występują powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności ograniczania kolki i rozdrażnienia*

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności ograniczania kolki i rozdrażnienia*

Badania kliniczne wykazały, że butelka Philips Avent ogranicza występowanie kolki i rozdrażnienia*. W jaki sposób? Zaworek w smoczku zapobiega powstawaniu podciśnienia podczas karmienia, umożliwiając nieprzerwane karmienie. Pomaga to ograniczyć kolki, gazy, ulewanie i odbijanie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

222

Opinie

98%

poleca ten produkt

3

12/04/2022

Polska

Polska

Idealna na kolki

https://www.philips.pl/c-p/SCF813_14/avent-butelka-anti-colic-260ml-z-nakladka-air-freetm

Zalety

Wygodny kształt, łatwy montaż, cena

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™

11/04/2022

Polska

Polska

Super produkt

Polecam butelkę wszystkim mamom i ich maluszkom. Bardzo łatwo się czyści, system antykolkowy sprawdza się świetnie. Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania.

Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™

Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™

06/04/2022

Polska

Polska

Magiczna butelka.

Butelka chyba posiada magiczną moc, córka od kilku tygodni przestała pijać mleko. Zazwyczaj robiła kilka łyków a resztę zostawiała. Testowaliśmy już kilka firm i butelek ale to właśnie dzięki tej butelce w końcu zaczela pijać pelne porcje! Butelka ma super opcje antykolkowej wkładki, którą łatwo wyczyścić czy też wyjąć jeśli nie jest już potrzebna choć uważam, że to genialny wynalazek. Dodatkowo można dokładnie wyczyścić całą butelkę.

Zalety

Wygodna w użyciu, łatwe czyszczenie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™

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Przypisy

  1. Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko. Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.

  2. 80% mam stwierdziło, że „moje dziecko doświadczyło mniej problemów związanych z karmieniem” w teście przeprowadzonym w domu u 144 matek w USA w 2017 r.

  3. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż niemowlęta karmione zwykłą butelką. Ponadto znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką innej wiodącej marki.

  4. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz, rozdrażnienie, gazy i ulewanie.