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Produkcja zakończona
1 butelka Anti-colic Philips Avent
260 ml
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo, dzięki czemu dziecko może pić w bardziej naturalnej pionowej pozycji. To pomaga ograniczyć refluks oraz połykanie powietrza, a karmienie staje się wygodniejsze dla Ciebie i Twojego maleństwa.
Nasza wyjątkowa nakładka antykolkowa AirFree™ odciąga powietrze ze smoczka, więc dziecko połyka go mniej w czasie karmienia. Dzięki temu rzadziej występują powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.
Badania kliniczne wykazały, że butelka Philips Avent ogranicza występowanie kolki i rozdrażnienia*. W jaki sposób? Zaworek w smoczku zapobiega powstawaniu podciśnienia podczas karmienia, umożliwiając nieprzerwane karmienie. Pomaga to ograniczyć kolki, gazy, ulewanie i odbijanie.
4.9
z 5
222
Opinie
98%
poleca ten produkt
Hii_beautyy
12/04/2022
Polska
Idealna na kolki
https://www.philips.pl/c-p/SCF813_14/avent-butelka-anti-colic-260ml-z-nakladka-air-freetm
Zalety
Wygodny kształt, łatwy montaż, cena
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™
11/04/2022
Polska
Super produkt
Polecam butelkę wszystkim mamom i ich maluszkom. Bardzo łatwo się czyści, system antykolkowy sprawdza się świetnie. Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania.
Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™
Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™
Klubicz
06/04/2022
Polska
Magiczna butelka.
Butelka chyba posiada magiczną moc, córka od kilku tygodni przestała pijać mleko. Zazwyczaj robiła kilka łyków a resztę zostawiała. Testowaliśmy już kilka firm i butelek ale to właśnie dzięki tej butelce w końcu zaczela pijać pelne porcje! Butelka ma super opcje antykolkowej wkładki, którą łatwo wyczyścić czy też wyjąć jeśli nie jest już potrzebna choć uważam, że to genialny wynalazek. Dodatkowo można dokładnie wyczyścić całą butelkę.
Zalety
Wygodna w użyciu, łatwe czyszczenie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF813/14 Butelka Anti-colic 260ml z nakładką Air Free™
Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko. Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.
80% mam stwierdziło, że „moje dziecko doświadczyło mniej problemów związanych z karmieniem” w teście przeprowadzonym w domu u 144 matek w USA w 2017 r.
Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż niemowlęta karmione zwykłą butelką. Ponadto znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką innej wiodącej marki.
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz, rozdrażnienie, gazy i ulewanie.