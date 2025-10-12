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  • Pasują do ust i dłoni dziecka
  • Pasują do ust i dłoni dziecka
  • Pasują do ust i dłoni dziecka
  • Pasują do ust i dłoni dziecka

Produkcja zakończona

AventGryzaczki Classic +

SCF880/01

Pasują do ust i dłoni dziecka
Gryzaczki Classic + SCF880/01 firmy Philips Avent masują bolące dziąsła dziecka podczas kolejnych etapów ząbkowania. Kolorowe, zabawne gryzaczki podobają się dzieciom i pomagają zmniejszyć ból towarzyszący ząbkowaniu. Nie zawierają bisfenolu A.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Gryzaczek pomagający uśmierzyć ból związany z ząbkowaniem

Pasują do ust i dłoni dziecka

  • Etap 1

  • Gryzaczek do zębów przednich

Przeznaczone do gryzienia podczas wyrzynania się przednich ząbków

Przeznaczone do gryzienia podczas wyrzynania się przednich ząbków

Elementy gryzaczka różnią się miękkością, co zapewnia różne poziomy nacisku i koi ból związany z ząbkowaniem.

Gryzaczki Philips Avent nie zawierają bisfenolu A ani ftalanów

Gryzaczki Philips Avent nie zawierają bisfenolu A ani ftalanów

Nie zawiera bisfenolu A — zgodnie z dyrektywą UE 2011/8/UE.

Możliwość sterylizacji w sterylizatorze Philips Avent

Możliwość sterylizacji w sterylizatorze Philips Avent

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 