Pasują do ust i dłoni dziecka

Gryzaczki Classic + SCF880/01 firmy Philips Avent masują bolące dziąsła dziecka podczas kolejnych etapów ząbkowania. Kolorowe, zabawne gryzaczki podobają się dzieciom i pomagają zmniejszyć ból towarzyszący ząbkowaniu. Nie zawierają bisfenolu A.