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Produkcja zakończona
SCF880/01
Etap 1
Gryzaczek do zębów przednich
Elementy gryzaczka różnią się miękkością, co zapewnia różne poziomy nacisku i koi ból związany z ząbkowaniem.
Nie zawiera bisfenolu A — zgodnie z dyrektywą UE 2011/8/UE.
Opinie
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).