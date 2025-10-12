Pasują do ust i dłoni dziecka

Gryzaczki w kształcie zwierzątek SCF890/01 firmy Avent masują bolące dziąsła dziecka podczas kolejnych etapów ząbkowania. Kolorowe, zachęcające do zabawy gryzaczki podobają się dzieciom i pomagają zmniejszyć ból towarzyszący ząbkowaniu. Nie zawierają bisfenolu A.