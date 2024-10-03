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Produkcja zakończona

Philips AventSCY100/01 Anti-colic baby bottle

SCY100/01

4.9
| (81) Opinie | 99% poleca ten produkt
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Opinie

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4.9

z 5

81

Opinie

99%

poleca ten produkt

3
2

03/10/2024

România

România

Merită încercate!

Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!

Zalety

Ușoare și rezistente

Wady

S au albit puțin la sterilizat

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY100/02 Biberon anti-colici

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY100/02 Biberon anti-colici

01/10/2024

România

România

Produsul face exact cea ce promite

Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !

Zalety

Evitarea colicilor

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY100/02 Biberon anti-colici

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY100/02 Biberon anti-colici

01/10/2024

România

România

Minunat

Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici

Zalety

Diminuează bulele de aer din lapte

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie