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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
4.9
z 5
81
Opinie
99%
poleca ten produkt
Bibiss
03/10/2024
România
Część promocji
Merită încercate!
Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!
Zalety
Ușoare și rezistente
Wady
S au albit puțin la sterilizat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY100/02 Biberon anti-colici
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY100/02 Biberon anti-colici
kzr717
01/10/2024
România
Część promocji
Produsul face exact cea ce promite
Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !
Zalety
Evitarea colicilor
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY100/02 Biberon anti-colici
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY100/02 Biberon anti-colici
01/10/2024
România
Część promocji
Minunat
Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici
Zalety
Diminuează bulele de aer din lapte
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml