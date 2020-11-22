Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SHB3175BK/00
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Kompaktowa składana konstrukcja
40-milimetrowe głośniki neodymowe generujące imponujące basy
Obracane elementy nauszne i regulowana opaska umożliwiają wygodne dopasowanie dla każdego użytkownika.
Pomimo wąskiej konstrukcji uzyskiwany dźwięk charakteryzują mocne basy. Za sprawą specjalnie zaprojektowanych otworów basowych i specjalnie dostrojonych przetworników uzyskiwane są ultraniskie częstotliwości nadające słuchawkom unikalnej sygnatury dźwiękowej BASS+. Dodatkowo wydzielona przestrzeń akustyczna w słuchawkach gwarantuje stałą jakość basów.
4.5
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Zalety
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
29/04/2020
Polska
Super Bas
Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony
Zalety
skladnie , wygodne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych