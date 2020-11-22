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  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
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Produkcja zakończona

Zestaw słuchawkowy Bluetooth

SHB3175BK/00

4.5
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Poczuj moc. BASS+
Słuchawki Philips BASS+ to imponujące, potężne basy w eleganckiej i wytrzymałej konstrukcji. Estetyczny wygląd, świetne brzmienie i doskonały stosunek jakości do ceny. Bezprzewodowe słuchawki nauszne Bluetooth dla osób, które potrzebują mocniejszych basów, a nie dużych gabarytów.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj moc. BASS+

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Kompaktowa składana konstrukcja

40-milimetrowe głośniki neodymowe

40-milimetrowe głośniki neodymowe

40-milimetrowe głośniki neodymowe generujące imponujące basy

Doskonałe dopasowanie dla każdego

Doskonałe dopasowanie dla każdego

Obracane elementy nauszne i regulowana opaska umożliwiają wygodne dopasowanie dla każdego użytkownika.

Mocne, głośne basy, które można poczuć

Mocne, głośne basy, które można poczuć

Pomimo wąskiej konstrukcji uzyskiwany dźwięk charakteryzują mocne basy. Za sprawą specjalnie zaprojektowanych otworów basowych i specjalnie dostrojonych przetworników uzyskiwane są ultraniskie częstotliwości nadające słuchawkom unikalnej sygnatury dźwiękowej BASS+. Dodatkowo wydzielona przestrzeń akustyczna w słuchawkach gwarantuje stałą jakość basów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Zalety

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

29/04/2020

Polska

Polska

Super Bas

Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony

Zalety

skladnie , wygodne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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