Moje wnioski po użytkowaniu od ponad tygodnia: słuchawki są zrobione z plastiku (co może budzić niepokój jeżeli chodzi o trwałość ale przy normalnym użytkowaniu powinno być ok), fajnie się składają - zupełnie inaczej niż inne - daje to to że na szerokość i długość są mniejsze ale na grubość większe (jak ktoś chce nosić słuchawki w torbie na laptopa i zależy mu na grubości to nie polecam - po samym obróceniu muszli i włożeniu myślę że w jednej części ich nie wyjmiemy) - dla jednych zaleta dla innych wada, jak dla mnie dosyć wygodne, co do samego dźwięku barwa jest bardzo w porządku żeby nie powiedzieć po prostu dobra, (przesłuchałem kilkanaście innych par w cenie +/- 150 zł i od jednych były znacznie lepsze,od innych nie odstawały ale to subiektywna opinia) basy wyczuwalne, myślę że to na plus, za to na minus może być fakt że jak się słucha przez nie niezbyt głośnej muzyki (lub gdy mamy chwilę ciszy) w zupełnie cichym pomieszczeniu to po prostu szumią - delikatnie ale jednak, więc jak ktoś oczekuje krystalicznego dźwięku to kabel, jeżeli potrzebuje do pracy, na zewnątrz czy gdzieś gdzie nie będzie tego zauważał z powodu zewnętrznych zakłóceń to jest ok