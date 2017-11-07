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  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy
  • Dodatkowe basy

Produkcja zakończona

Słuchawki douszne

SHE3010RD/00

4.3
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Turkusowy
Turkusowy
Zielony
Zielony
Dodatkowe basy
Słuchawki Philips SHE3010 dostępne są w żywych, przyciągających wzrok kolorach, więc łatwo dopasujesz je do swojego stylu. Miękkie elementy douszne zapewniają wygodę podczas noszenia.
Poznaj wszystkie korzyści

Miękka obudowa zapewniająca wygodne dopasowanie

Dodatkowe basy

  • Przetworniki 14,8 mm/otw. konstrukcja

  • Douszne

Konstrukcja Flexi-Grip zapewnia trwałość

Miękka i elastyczna część chroni połączenie przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane ich zginaniem.

Magnesy neodymowe poprawiają jakość basów i czułość

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Miękka konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie

Przezroczysta, pokryta gumą konstrukcja słuchawek dopasowuje się do kształtu ucha, umożliwiając wygodne słuchanie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Słuchawki douszne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Słuchawki douszne

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Słuchawki douszne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie