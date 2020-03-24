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Produkcja zakończona
SHE3550BK/00
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
Nasadki są dostępne w 2 rozmiarach, co pozwala na dokładne dopasowanie do potrzeb użytkownika.
Słuchawki douszne Philips Vibes mają niewielki rozmiar i są wyposażone w wydajne przetworniki. Idealnie dopasowują się do uszu i emitują czysty dźwięk i potężne basy.
Owalna wkładka zapewnia ergonomiczną wygodę i dokładne dopasowanie do kształtu ucha.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Zalety
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Wady
Nema mikrofona
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3550WT Slušalice
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3550WT Slušalice